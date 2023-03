Leitungsgarbeiten rund um die Schöne Aussicht in den kommenden Monaten Wege am Rhein in Benrath über Monate gesperrt

Viele Wege, so sagt der Volksmund, führen nach Rom. Wer allerdings nach Benrath will, hat es auch in den kommenden Monaten aus Richtung Holthausen weiter schwer. Grund sind gleich mehrere Großbaustellen am Eingang zum Stadtteil. Bereits seit Anfang des Jahres ist die Bonner Straße in Höhe des Segro-Gewerbeparks für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.