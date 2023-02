Brandemeldeanlage an Benrather Schulkomplex löste aus Schulen bleiben nach Brand am Donnerstag geschlossen

Düsseldorf · (rak/rö) Im Schulkomplex an der Hospitalstraße, den sich das Schloß-Gymnasium und die Realschule teilen, hat es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen Feueralarm gegeben. In einer der Pausenhallen war es zu einem kleineren Brand mit Rauchentwicklung gekommen.

15.02.2023, 18:15 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Mittwochmittag zu einem Schulkomplex in Benrath aus. Foto: Christoph Schroeter