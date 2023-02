Zoll und Polizei durchsuchen sieben Häuser Festnahme bei Razzia gegen Drogenhandel in Düsseldorf

Am Freitag und Sonntag, 10. und 12. Februar, gingen die Fahnder dem Verdacht des Drogenhandels und der Geldwäsche nach. Alleine in Düsseldorf durchkämmten die Fahnder sieben Wohnungen, Häuser und Geschäftsräume und nahmen einen Verdächtigen fest. Zwei weitere Durchsuchungen gab es in Remscheid, eine in Solingen. Es folgte ein Einsatz durch schweizerische Behörden im Kanton Luzern, bei dem ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen wurde. Eine dritte Festnahme folgte in der spanischen Hafenstadt Almeria.