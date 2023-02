Am Hauptbahnhof Diebe durch Köln-Düsseldorfer Kooperation geschnappt

Nachdem die drei Taschendiebe am Kölner Hauptbahnhof am Freitagmorgen eine Aktentasche und eine Geldbörse gestohlen hatten, flüchteten sie so schnell wie möglich aus Domstadt - mit dem Zug. Doch die Rechnung ging nicht auf: Einsatzkräfte der Bundespolizei in Köln werteten umgehend Videoaufzeichnungen aus und kamen so an Fahndungsbilder. Nach guter Zusammenarbeit mit der Bundespolizei in Düsseldorf klickten die Handschellen.