Notarzteinsatz in Düsseldorf Bahnverkehr zwischen Wehrhahn und Derendorf beeinträchtigt

Ein Notarzteinsatz auf der Strecke beeinträchtigt am Freitagmorgen den Bahnverkehr in Düsseldorf zwischen Wehrhahn und Derendorf. Der Streckenabschnitt musste ab 9.25 Uhr gesperrt werden, wie die Bahn mitteilte. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst.