Schwimmen in Düsseldorf Name für das Benrather Bad steht zur Wahl

„Aquavita Benrath“, „Badehaus Benrath“ (in Anlehnung an das Schloss) oder „Vitalbad Benrath“ lauten die finalen Vorschläge eines Gremiums aus Politik, Verwaltung und öffentlichen Institutionen. Je ein Mitglied des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft sowie des Jugendrats, Seniorenrats und Behindertenrats der Stadt und der Bezirksvertretung 9 hatten bei sich der Formulierung der drei Vorschläge von den eingereichten Ideen beziehungsweise deren am häufigsten genannten Bestandteile orientiert. Alle Beteiligten am Siegernamen sollen für ihren kreativen Einsatz belohnt werden.