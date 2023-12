Technische Betriebe Leverkusen schließen zwei der sechs Schutztore Hitdorf macht sich hochwasserfest

Damit rechnen auch die Technischen Betriebe Leverkusen (TBL) und machen sicherheitshalber die Hochwasserschutztore in Hitdorf dicht. Zumindest zwei von sechs. Die waren am Freitagvormittag zügig aufgebaut. Heißt konkret: Die Durchlässe 3 und 4 an der Hochwasserschutzmauer in Höhe Hafenstraße und am Hitdorfer Hafen sind dicht, die Zufahrt zum Yacht-Club ist gesperrt. Die Ausfahrt vom Hafen ist nur noch über das Tor 5 Höhe Werftstraße möglich.