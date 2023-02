Sturmschäden im Bürgerhaus Benrath sind beseitigt Bürgerhaus ist wieder im Normalbetrieb

Im Bürgerhaus Benrath ist wieder Normalität eingekehrt. Die monatelangen Einschränkungen aufgrund von Reparaturarbeiten am Gebäudedach des Stadtteiltreffs an der Telleringstraße sind – fast – vergessen. Sturmtief „Zeynep“ war im Februar 2022 über Benrath gefegt und hatte schwere Schäden am Dach des Bürgerhauses hinterlassen. Über Wochen war das Haus zunächst ganz und später noch in Teilen gesperrt. Jetzt ist auch fast wieder alles in Ordnung: Lediglich in den Räumen des zweiten Obergeschosses, das durch den Dachscheinsturz in Mitleidenschaft gezogen worden war und während der Reparaturdauer am längsten geschlossen bleiben musste, herrscht noch Ein- und Aufräumbedarf.