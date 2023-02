Düsseldorfer Umweltausschuss Bessere Klärvorgänge sollen Itter-Wasser verbessern

Auf Anfrage der Düsseldorfer Grünen hat sich der Umweltausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem ökologischen Zustand der Itter beschäftigt. Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem am 17. Januar rund 3000 Kubikmeter Klärschlamm in den Bach gelangten und hunderte Fische verendeten.