Auf der Weihnachtsfeier Rhein-Fire-Fans sammeln Spenden für den guten Zweck

Für die Fans von Rhein Fire war es ein erfolgreiches Sportjahr – die bärenstarke Saison in der European League of Football (ELF) krönte das Team mit dem Titelgewinn. Seit einigen Tagen laufen nun auch schon die Kaderplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Genug Gesprächsstoff also, um sich kurz vor dem Jahresende über die aufregenden, letzten Monate auszutauschen. Dafür hatte der Rhein-Fire-Fanklub „Redzone ELF“ am Mittwochabend zur Weihnachtsfeier in die Düsseldorfer Fankneipe „Knoten“ eingeladen.