Projekt der Benrather Rochade Wohnquartier auf Schulgelände

Wer von oben auf das jetzige Schulgelände blickt, sieht, dass es von altem Baumbestand eingerahmt ist. Vorgabe der Stadt ist es, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Mehr als 20 Büros sollen, wenn das Verfahren startet, ihre Ideen entwickeln. Und nicht nur den BV-Politikern ist dabei wichtig, dass dabei auch an Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge gedacht wird, etwa durch den Bau einer Quartiersgarage. In ihrem Vortrag in der BV berichtete eine Mitarbeiterin des Planungsamtes, dass man wisse, dass es in dem Gebiet jetzt schon Parkdruck gebe: „Das haben wir im Blick.“ Eigentümer anderer Wohnbestände hätten bereits ihr Interesse signalisiert, sich an einer Lösung beteiligen zu wollen. Die Zahl der zu bauenden Wohnungen steht noch nicht fest. Die Stadt will dort einen Wohn- und Nutzungsmix: Wenn auf einem städtischen Grundstück mehr als 100 Wohnungen gebaut werden, dann gibt es laut einer Öffnungsklausel die Möglichkeit für diese, auch frei finanzierte Mietwohnungen anzubieten.