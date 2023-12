Benrather Schlosspark wird regelmäßig gereinigt Stadt arbeitet an der Sauberkeit in den Vierteln

So teilte sie mit, dass die Müllbehälter in jeder Grünanlage im Stadtbezirk 9 entsprechend ihrer Frequentierung geleert würden. In den Sommermonaten erfolgten generell mehr Leerungen als in der restlichen Jahreszeit, da hier das Müllaufkommen stark zunehme. So würden im Schlosspark Benrath die Müllbehälter dreimal wöchentlich geleert. In den Sommermonaten sogar fünfmal pro Woche.