Unfall in Kevelaer E-Bikerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch an der Egmontstraße. Wie die Polizei berichtet, war ein 33-Jähriger aus Polen dort gegen 9 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs. Er fuhr auf dem Zugangsweg zwischen dem Edeka-Supermarkt und dem Geh- und Radweg auf der Egmontstraße. Dabei übersah er offenbar eine von links kommende 70-jährige Frau aus Kevelaer, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. E-Scooter und E-Bike stießen zusammen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.