Karneval in Düsseldorf : Neues Kinderprinzenpaar für Angermund

Angermund Das „große“ Prinzenpaar wird erst am 11.11. bekannt gegeben, wenn auch der Hoppeditz erwacht.

Die Karnevalsgesellschaft De 11 Pille, die in der anstehenden Session ihr närrisches Jubiläum von 6x11 Jahren feiert, hat mit Prinz Moritz II. (Schmaltz) und Venetia Louisa I. (Müller) ein neues Kinderprinzenpaar. Die beiden Grundschüler, die die vierte Klasse der Friedrich-von-Spee-Schule besuchen, wurden traditionell von ihren Klassenkameraden in das Amt gewählt, ebenso wie die Paginnen Tara Kaufmann und Muriel Evers. Gekürt werden die Kinder am Samstag, 23. November, um 16.11 Uhr im Schützenhaus Angermund, Freiheitshagen 35. Der Eintritt ist frei.

Wer in diesem Jahr das Prinzenpaar der De 11 Pille stellt, bleibt noch bis zum 11. November ein gut gehütetes Geheimnis. „Mich freut es im Sommer immer wieder die Gerüchteküche brodeln zu hören. Besonders spannend ist natürlich für viele unser Jubiläumsprinzenpaar“, sagt der 1. Vorsitzende und Präsident der Gesellschaft Tim A. Küsters. Gelüftet wird das Geheimnis um die Regentenschaft nachdem um 19 Uhr im Garten des Bürgerhauses, Graf-Engelbert-Straße 9, der Hoppeditz erwacht ist und seine Rede gehalten hat. Diese wird sich auch wieder mit den Entwicklungen im Dorf befassen. Die Band Kokolores will dann mit ihrem neuen Sessionshit „Überall nur Jecke“ für gute Stimmung sorgen. Die Kürung selbst findet am 23. November um 20.11 Uhr im Schützenhaus statt. Einige Restkarten gibt es online unter www.11pille.de.

In der Session haben die beiden Prinzenpaare viele Auftritte zum Beispiel bei der Bruderschaft, bei den Sponsoren, in den Kindergärten, der Grundschule und in der Altentagesstätte des Stadtteils und bei den zahlreichen Veranstaltungen des Vereins. Dazu zählen das große Biwak am 11. Januar auf dem Schützenplatz am Freiheitshagen und die große Jubiläumssitzung am 25. Januar in der Rheinterrasse. Auch wird es wieder einen karnevalistischen Kaffeeklatsch am 15. Februar und eine Kinderparty am 16. Februar geben.