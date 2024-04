Kulturleben in Düsseldorfs Stadtteilen Neuer Vorstand des Angermunder Kulturkreises legt los

Monika Bock, Jahrgang 1964, studierte – nach ihrer Ausbildung als Bühnenbildnerin an großen deutschen Theatern – Architektur in Mailand und Kunstgeschichte in Aachen. Insgesamt fünfzehn Jahre konzipierte und gestaltete sie Ausstellungen mit kulturhistorischen Themen im deutschsprachigen Raum; vier Jahre war sie Kuratorin in der Schweiz. Von 2017 bis 2019 leitete sie als Managerin das Archiv der Leica Camera AG. Seit 2015 widmet sich die Künstlerin der Fotografie und der freien Kunst. Die Schau „je suis chez moi“ ist ihre fünfte Einzelausstellung. Monika Bock lebt in Düsseldorf. Ihre Ausstellung ist am 4. und 5. Mai, sowie am 11. und 12. Mai von 11 bis 18 Uhr geöffnet und nach einer persönlicher Vereinbarung (0175 1924139).