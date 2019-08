Wohnungsbau in Düsseldorf : Bürger reden bei Neubaugebiet mit

Wohnungsbau in Düsseldorf

Angermund Die Bebauung des Areals „Östlich Zur Lindung“ wird in einem Workshop diskutiert.

Das 4,5 Hektar große Areal „Östlich Zur Lindung“, das sich größtenteils in städtischem Besitz befindet, soll ein locker bebautes Wohngebiet werden. Dabei soll eine Abrundung des Siedlungsrandes unter Berücksichtigung vorhandener Grünstrukturen erfolgen. Bevor aber dafür das Bebauungsplanverfahren startet, dürfen die Bürger mitreden. Dazu findet eine öffentliche Workshop-Reihe statt.

Zur Auftaktveranstaltung wird am Donnerstag, 29. August, von 18 bis 21 Uhr in die Walter-Rettinghausen-Halle, Freiheitshagen 31, eingeladen. Dort sollen zunächst die Rahmenbedingungen der geplanten Bebauung thematisiert und die Wünsche der Bürger aufgenommen werden. Zu diesem Zweck werden an mehreren Themenständen jeweils unterschiedliche Aspekte diskutiert, wie die verkehrliche Erschließung, Freiraum, Wohntypologien und Überflutungsschutz.