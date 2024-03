Freizeit in Düsseldorf Bleibt der Angermunder Baggersee nun doch frei zugänglich?

Bei einer öffentlichen Veranstaltung hat das Gartenamt und das Landschaftsarchitekturbüro Danielzik Leuchter + Partner aus Duisburg den Entwurf für einen neuen Grünordnungsrahmenplan (GOP) für den Düsseldorfer Norden vorgestellt. Überraschend kam dabei heraus, dass Pläne zum Angermunder Baggersee, die teilweise für Unmut gesorgt hatten, jetzt doch nicht umgesetzt werden sollen. So soll die Einrichtung eines Naturschutzgebietes, in dem Wege nicht verlassen werden dürfen, nicht mehr erfolgen. Im Gegenteil: Der See soll durch neue Wege und Anlagen erlebbarer gemacht werden.