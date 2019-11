Gut gemacht : Letzte Wünsche werden erfüllt

Angermund/Eller Dank dem jahrelangen Engagement von Vereinen und Familien können Wünsche erfüllt und kranken Kindern geholfen werden.

Menschen in ihrer letzten Lebensphase Freude schenken – das ist die Mission des Wünschewagens. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Die Spenden wurden nun vom Prinzenpaar und Vereinspräsident Tim A. Küsters an Timon Reinhold vom Wünschewagen Rhein-Ruhr übergeben. „Insgesamt hat die Karnevalsgesellschaft in ihrer fast 66-jährigen Geschichte rund 90.000 Euro für gute Zwecke gesammelt“, sagt Küsters. Auch in der kommenden Session werde es wieder einen Spendenzweck geben.