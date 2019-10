Karneval in Kaarst : Kinderprinzenpaar fiebert der Session entgegen

Kaarst Bezüglich der Karnevals-Session 2019/2020 gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Auf das „große“ Prinzenpaar der vergangenen Session, Christoph I. und Claudia III. Demuth, wird jetzt kein neues „großes“ Prinzenpaar folgen. Die gute Nachricht: Mit Matthias I. Leßmann und Cara I. Seekircher wird es endlich wieder ein neues Kinderprinzenpaar geben.

Das letzte Kinderprinzenpaar, Lukas I. Becker und Julina I. Kempis, hatte 2016/2017 das närrische Zepter in der Hand gehalten. Es sieht so aus, als bekäme Kaarst ein Traum-Kinderprinzenpaar. Die beiden Zehnjährigen, die in Holzbüttgen leben, machen einen aufgeweckten Eindruck und in ihren Familien wird das Winterbrauchtum großgeschrieben. Matthias I. Leßmann ist der Sohn von Martina Leßmann, die 2003 an der Seite von Volker Schöneberg Schützenkönigin in Holzbüttgen war und die einige Jahre lang die kfd-Karnevalssitzungen in Holzbüttgen geleitet hat. Jetzt organisiert sie den Kinderkarneval in diesem Ortsteil. Matthias’ Augen leuchten, wenn er erzählt, wieviel Spaß es ihm macht, Kinderprinz von Kaarst zu sein. Der Fünftklässler, der die Gesamtschule in Schiefbahn besucht, freut sich auf den ersten großen Auftritt, wenn er mit seiner Prinzessin am 11.11. beim Hoppeditz-Erwachen im Mittelpunkt stehen wird.