Erforschung der Geschichte in Düsseldorf Archäologische Funde in Angermund

In Düsseldorf wurden bereits schon Überreste sehr alter Siedlungen entdeckt. In Rath, etwa im Bereich der Autobahn A 44 sowie dem ISS-Dome, dehnte sich zum Beispiel in der Eisenzeit eine Siedlung aus. Jetzt steht allerdings fest: Angermund wurde bereits in der Spätphase der letzten Eiszeit vor rund 13.000 Jahren, die von massiven Klimaveränderungen geprägt war, von Menschen aufgesucht.