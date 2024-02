Gastronomie in Düsseldorf Fischrestaurant „Ocean Bites“ eröffnet in Angermund

Beruflich ist Kai Fichtner schon herumgekommen. Von München bis Sylt hat er in verschiedenen Städten gearbeitet. „In Hotels, im Casino, in Restaurants und Seniorenheimen“, zählt er auf. Fichtner ist Koch und seit 2010 ist Düsseldorf seine Heimat. Nun wartet in Angermund eine neue Herausforderung auf ihn: Er kocht im neuen „Ocean Bites im ATC“. Am Samstag, 2. März, wird das Restaurant auf der Anlage des Angermunder Tennisclubs eröffnet. Pächter Pierre Krekel will dort eine Mischung aus Vereinsbetrieb und gehobenem Fischrestaurant etablieren.