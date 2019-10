Ratingen : Hoppeditz erwacht ein wenig später

Katrin Hofmann wird sich in diesem Jahr in einem neuen Kostüm präsentieren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Um 18.11 Uhr beginnt am 11.11. auf dem Marktplatz die jecke Zeit.

(RP) Die Vorbereitungen laufen. Am 11.11. geht es dann endlich wieder los. Dann beginnt auch in Ratingen wieder die fünfte Jahreszeit, und der Karneval wird offiziell eingeläutet.

Allerdings darf der Hoppeditz in Ratingen etwas länger schlafen als anderswo. Während er zum Beispiel in Düsseldorf pünktlich um 11.11 Uhr geweckt wird, darf er in Ratingen noch bis 18.11 Uhr liegen bleiben.