Düsseldorf : Feuerwehr Angermund feiert 112 Jahre

Die Freiwillige Feuerwehr Angermund lud am Samstag zu einem Familienfest ein. Gefeiert wurde das 112-jährige Bestehen dieses wichtigen Rettungsdiensts und gleichzeitig der 25. Geburtstag der Jugendfeuerwehr. Bereits ab 10 Uhr begann das Fest vor dem Gerätehaus am Freiheitshagen. Die drei Einsatzfahrzeuge des Stadtteils waren aus ihrer Halle vorgefahren und konnten besichtigt werden. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei das gro0e „HLF“, das Hilfeleistungslöschfahrzeug.

Dieser Wagen fährt stets als Erster in die Einsätze, weil er für viele unvorhersehbare Situationen ausgestattet ist. Das 2017 in Dienst gestellte Fahrzeug wurde speziell für die Belange der ehrenamtlichen Einsatzkräfte konzipiert. In Angermund sind das derzeit fünf Frauen und 25 Männer. Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter sind jederzeit willkommen, erklärte der Einheitsführer Florian Stecher.