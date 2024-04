Gewässerausbau in Düsseldorf Das soll mit dem Fluss Anger passieren

Bereits seit 15 Jahren wird die Anger rund um Angermund umgebaut. Die Arbeiten sollen dem Hochwasserschutz dienen, aber auch zu einer ökologischen Verbesserung des Gewässers führen. Der erste Bauabschnitt, der sich durch den gesamten Ort zieht, wurde inzwischen fertiggestellt. Jetzt wird ein zweiter Abschnitt vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) in Angriff genommen. Dabei handelt es sich um den 4,1 Kilometer langen Bereich der Anger zwischen der Bahnlinie in Angermund und der A524 an der Stadtgrenze zu Duisburg.