Neubaugebiet für Düsseldorf Angermund : Angermunder wünschen sich viel Grün im neuen Wohngebiet

Diese Fläche soll in Angermund in den nächsten Jahren entwickelt werden. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf

Angermund Sorge bereitet den Bürgern besonders der Verkehr zum Baugebiet „Östlich zur Lindung“. Zudem wollen sie eine niedrige Bebauung erreichen.

Planungsamtsleiterin Ruth Orzessek-Kruppa brachte es auf den Punkt: „Die Angermunder sind engagiert und achten auf ihren Stadtteil.“ So waren rund 120 Bürger am Donnerstagabend zu einem Workshop in die Walter-Rettinghausen-Halle gekommen, um über die Entwicklung des 4,5 Hektar großen Areals „Östlich Zur Lindung“, das sich größtenteils in städtischem Besitz befindet, zu diskutieren. Dabei ging es nicht darum, über fertige Konzepte zu reden, sondern zunächst einmal Wünsche und Vorstellungen der Bürger zu sammeln. „Diese werden dann in erste Pläne einfließen, die wir dann Ende des Jahres erneut mit den Bürgern diskutieren werden“, sagt die Amtsleiterin.