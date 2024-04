Vorträge zu historischen Themen Ein virtueller Rundgang mit Heinrich Heine durch Düsseldorf

Für ihren Vortrag in Angermund hat Marie Louise Borchers einen virtuellen Rundgang durch Düsseldorf ausgearbeitet, wobei sie alle wichtigen Stationen der ersten 16 Lebensjahre von Heinrich Heine mit Fotos festgehalten hat. Gemeinsam kann man so auf Spurensuche gehen, um den jungen Heinrich Heine zu entdecken. Dieser wurde am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf geboren und verstarb am 17. Februar 1856 in Paris.