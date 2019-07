Unicef-Talk in Düsseldorf : Marie-Luise Marjan plaudert über ihr Leben und die Liebe

Düsseldorf Bei einem Kaffeeklatsch im Mutter Ey Café sprach der Lindenstraßen-Star Marie-Luise Marjan mit Heribert Klein über ihre schwere Kindheit, der Suche nach einem Lebenspartner und dem baldigen Aus der ARD-Kultserie.

Seit fast 35 Jahren spielt Marie-Luise Marjan in der ARD-Kultserie Lindenstraße die Rolle der „Mutter Beimer“. Bei einem karitativen Kaffeeklatsch mit Unicef-Urgestein Heribert Klein gab die 78-Jährige im Mutter Ey Cafe viele private Eindrücke in ihr bewegtes Leben.

In dem einstündigen Gespräch plauderte die prominente Schauspielerin über ihr Leben und den beruflichen Werdegang. „Das Schicksal hat es damals nicht gut mit mir gemeint“, meinte Marjan, als sie über ihre Kindheit sprach. 1940 im Krieg geboren, gab ihre Mutter sie in einem Krankenhaus ab. Später wurde sie adoptiert und lernte erst mit 16 Jahren ihre leibliche Mutter kennen. „Plötzlich waren da zwei Mütter. Eine verzwickte Situation, die für mich damals nicht leicht war.“ So offen und ehrlich wie bei diesem Kaffeeklatsch hatte die Schauspielerin nicht mal in ihren beiden Biografien über das Thema gesprochen. „Vielleicht schreibe ich darüber mal ein Buch aus psychologischer Sicht und erkläre, was das mit einem macht“, sagte die Schauspielerin.