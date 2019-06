Originelle Idee in Düsseldorfer Altstadt : Umweltschutz im Sausalitos

Düsseldorf Es gibt verschiedene Spielarten für den Umweltschutz. Auch für die Altstadt-Bar Sausalitos ist das ein Thema. Die witzige Alternative zum Plastik-Strohhalm sorgt erst für Schmunzeln, dann für Staunen.

Das Sausalitos in der Altstadt ist Vorreiter eines neuen Trends in der Gastronomie. Plastik-Strohhalme sind out, was Umweltfreundliches sollte her. Wie Betriebsleiterin Andrea Episanov sagt, wurde viel experimentiert in der Vergangenheit. Es gab Tests mit Metallröhrchen und Zuckerrohr etwa. „Bis der Vorschlag eines Bezirksleiters kam, es doch mal mit einer Nudel zu probieren.“ Seit August 2018 verwendet das Sausalitos nun schon „die perfekte Nudel eines Pastakönigs aus Italien“ – auch in der glutenfreien Variante.