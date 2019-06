Science Slam in Düsseldorf : Ein amüsanter Abend im Namen der Wissenschaft

Düsseldorf Beim „Heinrich“-Science-Slam traten fünf Mitglieder der philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität im Haus der Universität gegeneinander an und präsentierten auf der Bühne verschiedenste Themen. Es ging um Frauen in Kühlschränken und die Tücken der Attraktivität.

Eine Auswahl an verschiedenen Wahlplakaten hatte der Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann im Gepäck. Von einer Darstellung von Frauke Petry mit Baby über den Spruch „Keine Sau braucht die FDP“, den die Partei 2014 bei der Landtagswahl in Brandenburg gebrauchte, bot er dabei ein breites Spektrum an Beispielen. Der letzte Vortrag des Abends kam von Nico Gaspers. Der Germanist zeigte die stereotype Darstellung von Frauen in der Comic-Kultur. Anhand der Lautstärke des Applauses wurde im Anschluss an die Vorträge der Sieger des Abends bestimmt.