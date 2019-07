In Treff in Düsseldorf : Netzwerker bleiben auch bei Sommerhitze cool

Düsseldorf Der letzte In Treff vor der Sommerpause war eine Grillparty – inklusive Sport und Frozen Yoghurt. Entsprechend entspannt war die Stimmung unter den Netzwerkern.

Eine kühle Brise wehte durch die weit geöffneten Türen des Kesselhauses, als sich am Montagabend zum letzten Mal vor der Sommerpause die Netzwerker beim In Treff vergnügten. So waren die Temperaturen recht angenehm, was besonders die Herren in Anzug und Krawatte erleichtert zur Kenntnis nahmen. „Ohne Krawatte geht ja schon gar nicht“, rief Peter Jung (Jung Produktion) Florian Falk von Just Spices zur Begrüßung lachend zu und zeigte auf seinen offenen Hemdkragen. „Und du kommst hier in kurzen Hosen!“ Falk brachte das gar nicht ins Schwitzen. „Das schafft sowieso nur unsere Gewürzmischung ‚Turboscharf’“, sagte er gelassen. Sänger Enkelson war das erste Mal beim In Treff. „Sieht nach Spaß aus!“