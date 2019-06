Top Sail in Düsseldorf : Leinen los für prominente Segler am Unterbacher See

Leinen los für prominente Segler am Unterbacher See

Düsseldorf Am Unterbacher See fand zum dritten Mal Düsseldorfs Vip-Segelregatta Top Sail statt. Das „Top Magazin“ hatte geladen, und die Gäste genossen einen Abend wie im Urlaub.

Da wurde der Bootssteg zum roten Teppich: Am Donnerstag versammelten sich rund 120 Prominente, Kunden und Sponsoren des „Top Magazins Düsseldorf“ am Unterbacher See zu einem Event der besonderen Art: Zum inzwischen dritten Mal lud die Zeitschrift zur „Top Sail“ ein, an der insgesamt acht Teams im sportlichen Wettkampf gegeneinander antraten. Dabei wurde die Sommerausgabe des Magazin gefeiert, die wenige Tage zuvor erschienen ist.