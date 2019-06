Top-Designer in Düsseldorf : Fashion-Show an der Königsallee

Düsseldorf Bei zwei Modenschauen zeigten Models die Kreationen von Talbot Runhof. Mit der Kooperation will das Traditionshaus Franzen an der Kö neue Wege gehen.

Gemeinsam mit dem namhaften deutschen Design-Duo Talbot Runhof lud Franzen zu einem Modenachmittag in den Lifestyle-Store an der Königsallee. Bei zwei Modenschauen vor geladenen Gästen aus der Düsseldorfer Gesellschaft zeigten Models die Kreationen von Talbot Runhof. Franzen und Talbot Runhof kooperieren bereits seit längerer Zeit. So integriert das Familienunternehmen beispielsweise regelmäßig Kleider des Labels in seine aufwendigen Themenschaufenster. „Wir freuen uns, dass wir diese Partnerschaft nun auf der ‚Live-Bühne’ präsentieren konnten“, sagte Steffi Kluth-Franzen – 100 Jahre ist nun her, dass sich Hermann und Eva Franzen mit ihrem Unternehmen auf dem Prachtboulevard niederließen. Vor Ort am Donnerstag war auch Adrian Runhof. „Gehe nie zu weit, aber gehe immer weit genug“ – so lautet das Credo von ihm und seinem Kreativ-Counterpart Johnny Talbot. Beide entwerfen ihre Kollektionen in München.