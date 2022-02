Mega-Erlöse für Düsseldorfs Obdachlose : Gerhard Richters Werke sind Fiftyfiftys Top-Seller

Düsseldorf Für seine Werke gibt es regelmäßig Millionen auf den großen Kunstaktionen. Für die Obdachlosenorganisation Fiftyfifty hat der Maler, Zeichner und Fotograf ein großes Herz. Mit Hilfe seiner Künstlerspenden werden Menschen von der Straße geholt.

Auch mit seinen jüngsten Künstlerspenden brachte er Fiftyfifty viel Geld ein. So berichtet Fiftyfifty-Geschäftsführer Hubert Ostendorf von Richters Gemälde „Himalaya“, für das ein Sammler kürzlich zusätzlich zu den geforderten 50.000 Euro noch 50.000 Euro gespendet hat. Ostendorf dankt für die „nahezu unfassbar große Hilfe“, die Gerhard Richter für die Ärmsten geleistet habe. Durch dessen Kunst konnten in Düsseldorf mehrere Wohnungen für Menschen ohne jede Chance gekauft und in ganz NRW bei verschiedenen Trägern, etwa dem Vringstreff in Richters Heimatstadt Köln, der Erwerb von fast 100 Wohnungen über den Housing-First-Fonds bezuschusst werden. „Ohne Richter gäbe es all diese Wohnungen nicht, die nun dauerhaft der Spekulation des Marktes entzogen sind und den Ärmsten ein neues Zuhause geben“, sagt Ostendorf. Langzeit-Obdachlose sollen so direkt von der Straße in Wohnungen vermittelt vermittelt werden, die Fiftyfifty erwirbt.