Für Obdachlose in Düsseldorf : Gerhard-Richter-Grafik für 50.000 Euro versteigert

Für Obdachlose in Düsseldorf

Düsseldorf Die Obdachlosenhilfe Fiftyfifty versteigert Bilder, die zum Teil berühmte Künstler gespendet haben. So kann die Düsseldorfer Organisation Appartements für Wohnungslose kaufen.

Gerhard Richter, die Nummer eins des weltweiten Kunst-Rankings, hat die Obdachlosenhilfe Fiftyfifty schon häufig unterstützt. Kürzlich gab der Weltklasse-Künstler mit besonderer Verbindung zu Düsseldorf vier Werken (drei Grafiken und ein Plakat) in die Hände von Fiftyfifty – alles für einen guten Zweck. Eine der Arbeiten ging am Mittwochmittag frühzeitig weg. „Ein leidenschaftlicher Fan dieses Künstlers hat 50.000 Euro geboten, das ist laut unseren Statuten möglich, somit ist die Auktion beendet“, sagte Hubert Ostendorf, Geschäftsführer von Fiftyfifty, auf Nachfrage unserer Redaktion. Er freue sich, dass damit ein weiteres Apartment für einen Menschen, der auf der Straße leben müsse, in greifbare Nähe rücke.