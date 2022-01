Feuriger Tomatensaft aus Düsseldorf : Altstadt-Freunde entwickeln ein eigenes Getränk

Erfanden das Sexi-Mexi-Getränk: Mike Willczek (l.) und Christopher Lomberg. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In der Altstadt ernen sie sich kennen, in der Altstadt sind zwei Junge Männer nun mit einem Getränk am Start., das sich viel Schweiß kostete, aber ach viel Spaß machte.