Soziales Engagement in Düsseldorf : Viele Aktionen zum Tag der Kinderhospizarbeit

Diese grünen Bänder sind am 10. Februar an vielen Stellen zu sehen, um auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Foto: Frank Bock

Düsseldorf Landtag, Rheinbahn, Feuerwehr und Restaurants machen auf das soziale Engagement aufmerksam. Das Symbol ist die Farbe Grün – sogar auf Backwaren.

Seit 16 Jahren ist der 10. Februar der „Tag der Kinderhospizarbeit“. Symbol für diesen Tag ist das „grüne Band“, mit dem viele Düsseldorfer Organisationen auf das soziale Engagement der Hospize aufmerksam machen. So bestücken etwa die Feuerwehr und die Stadt Düsseldorf ihre Fuhrparks mit den grünen Bändern. Der Landtag spielt Informationen über die Kinderhospizarbeit auf ihrem LED-Außendisplay ein. Auch auf den Info-Bildschirmen der Rheinbahn werden Einspieler zu sehen sein. Die Bäckerei Hinkel verteilt mit jeder Brötchentüte grüne Bänder und Flyer an die Kunden. Die Bäckerei Terbuyken hüllt zudem gebackene Berliner in ein grünes Mantelkleid.

„Mit den Aktionen wird in der Öffentlichkeit ein sehr wichtiges Zeichen gesetzt und wir hoffen, dass viele Menschen auf den Tag der Kinderhospizarbeit aufmerksam werden“, sagt Nora May vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst (AKHD), deren Mitarbeiter viele Kinder und Jugendliche mit einer verkürzten Lebenserwartung begleiten. „Nicht nur in der Pandemie zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir uns um die Familien kümmern, deren Kinder schwer erkrankt sind und die besonderer Unterstützung bedürfen“, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Schirmherrin des AKHD.