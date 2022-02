Heiraten in Düsseldorf geht jetzt noch schneller : Das Standesamt startet einen digitalen Traukalender

Düsseldorf Der Hochzeitstag soll einer der schönsten Tage im Leben sein. Mit dem neuen digitalen Traukalender will das Standesamt in Düsseldorf nun den Weg dorthin erleichtern: Heiratswillige können ab sofort ihren Wunschtermin zur Eheschließung online buchen.

Eine Webcam in einem der Trauzimmer an der Inselstraße gibt es schon länger, um Eheschließungen via Internet zu übertragen. Nun erweitert das Standesamt seinen digitalen Service: Paare können ab sofort ihren Wunschtermin zur Heirat online buchen, dafür gibt es nun einen digitalen Traukalender. Bisher trug das Standesamt die jährlich rund 2500 Heiratstermine manuell in den Kalender ein. Besonders beliebte Trautermine sorgten immer wieder dafür, dass sich am Stichtag für die Anmeldung der Eheschließung oft Schlangen vor dem Haus bildeten, mit entsprechend langen Wartezeiten. Der bisher für alle Trautermine verwendete analoge Kalender verhinderte durch seine eingeschränkte Verfügbarkeit oft kurzfristige Auskünfte oder Entscheidungen über Terminwünsche. Künftig müssen die Brautpaare nicht mehr beim Standesamt anfragen, um sich über verfügbare Trautermine zu erkundigen, sondern können die Verfügbarkeit bequem online prüfen. Der Traukalender ermöglicht eine Suche nach verfügbaren Terminen am gewünschten Trauort oder nach allen Locations, die am bevorzugten Hochzeitstermin frei sind. Diese werden mit Foto und einer kurzen Beschreibung präsentiert, damit sich die Paare eine Vorstellung über das Ambiente des Trauortes machen können. Die Prüfung der Unterlagen bleibt aber notwendig. Heiratswillige Paare, die ihren Wunschtermin gefunden haben, können diesen kostenfrei online reservieren. Die finale Bestätigung erfolgt allerdings erst nach Prüfung der notwendigen Unterlagen durch das Standesamt. Aber Achtung: Sollten die Brautpaare nach der Terminreservierung keinen Kontakt zum Standesamt aufnehmen, werden sie durch die Software einmal per E-Mail erinnert. Sofern auch darauf keine Reaktion erfolgt, wird der reservierte Termin automatisch wieder freigegeben.