Kultur in Dormagen : Zwei Künstlerinnen stellen Werke in Knechtsteden aus

Knechtsteden Trotz Pandemie haben sich Ditte Schröder und Karin Ferenz-Hörold zur Präsentation im Kunstverein Galeriewerkstatt Bayer Dormagen entschlossen.

Eine Ausstellung der dänischen Künstlerin Ditte Schröder und der Künstlerin Karin Ferenz-Hörold beginnt Ende Februar beim Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen auf dem Klostergelände in Knechtsteden. In den Werken von Karin Ferenz-Hörold, die seit über 20 Jahren künstlerisch tätig ist, müssen Handlungen und Ereignisse nicht der Wirklichkeit entsprechen. In Anlehnung an eine neue Stilrichtung in der Malerei aus dem 21. Jahrhundert, dem Mythorealismus, entstehen Bilder durch das Spiel mit der Realität. Erfundenes trifft auf Bekanntes, Abstraktion auf Konkretes und der Traum auf die Realität. Von ihren Stimmungen getragen, entstehen gegenständliche Bilder, abstrakte Farblandschaften oder zeitkritische Darstellungen.