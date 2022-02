Diebstahl in Neuss : 48-Jähriger wollte Alkohol für 300 Euro stehlen

Diebstahl in Neuss

Der Mann versuchte zu fliehen, beschädigte ein Fahrzeug und wurde am Ende ins Krankenhaus gebracht.

Elf Flaschen Whiskey und Cognac im Wert von über 300 Euro entwendete ein 48 Jahre alter Mann am Mittwoch, 9. Februar, gegen 11:30 Uhr, aus einem Warenhaus an der Bataverstraße in Neuss.