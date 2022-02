Unterstützung während der Corona-Pandemie : NRW vergibt 15.000 Stipendien für Künstler

Düsseldorf Insgesamt 90 Millionen Euro will die Landesregierung für freischaffende Künstler ausschütten. Sie sollen damit während der Pandemie unterstützt werden. Es werden 15.000 steuerfreie Stipendien vergeben.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung legt zum dritten Mal das begehrte Stipendienprogramm für freischaffende Künstler und Künstlerinnen auf, um sie in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags bewilligte dafür am Donnerstag 90 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Land vergibt damit insgesamt 15.000 steuerfreie Stipendien in Höhe von je 6000 Euro. Die Mittel stehen für das erste Halbjahr 2022 zur Verfügung und werden auf einen Schlag ausbezahlt. Anträge können ab Mitte März gestellt werden.

Die Stipendien richten sich an freischaffende, professionell arbeitende Künstler aller Sparten mit Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen. Wer bereits in den beiden vorigen Runden ein Stipendium erhalten hat, ist auch in der dritten Runde antragsberechtigt. Die Mittel sollen helfen, begonnene Projekte zum Abschluss zu bringen und neue Vorhaben zu konzipieren oder umzusetzen.