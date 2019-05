Catz Café in Düsseldorf : Lutz Spendig muss seine geliebten Katzen verlassen

Düsseldorf Den Tierfreunden dürfte es schon in den Ohren klingen, das Mauzen von Sherlock und Watson, Garfield und Elvis und Momo. Vor einem Jahr traten die fünf Katzen mit Lutz Spendig im Catz Café an. Doch der muss jetzt leider die Reißleine ziehen, weil sein Rücken nicht mehr mitmacht. Jetzt sucht er neue Chefs für das Café.

So vielversprechend Lutz Spendigs (41) Zeit im Catz Café in Pempelfort vor einem guten Jahr begann, so bedauerlich endet sie nun: Der Gastronom sucht für sich und seinen Investor einen Nachfolger. Schuld sind seine kaputten Bandscheiben, die ihn aus diesem Gastronomie-Job hinaustreiben, wie er in einem Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. „Irgendwie schade. Wir hatten ja noch diesen schönen Aufruf damals, dass die RP-Leser die Namen aussuchen durften für zwei Katzen. Sherlock und Watson kamen dabei heraus.“ Dazu gibt es zwei weitere Kater (Garfield und Elvis) und Katze Momo, die in einem extra Katzenraum übernachten und tagsüber durch das gesamte Café stromern.