Eisshow in Düsseldorf : Sarah Lombardi läuft jetzt bei „Holiday On Ice“

Sängerin Sarah Lombardi macht bei der Eisshow mit. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Bei „Dancing on Ice“ konnte Sängerin Lombardi schon zeigen, dass sie heiß auf Eis ist. Jetzt steht ein neues Projekt an, für das sie ihre Schlittschuhe anziehen will.

Mit ihrem Engagement bei der TV-Show „Dancing on Ice“ entdeckte Sarah Lombardi ihre Liebe für den Eiskunstlauf und tanzte sich auf dem Eis zum Sieg. Bereits seit ihrer Kindheit verfolgt sie „Holiday On Ice“ – die Show kommt am 2. Januar 2020 in die Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle. In der kommenden Saison wird sie als Teil der Crew zu ausgewählten Terminen mit zwei Performances sowie im großen Finale auf dem Eis zu erleben sein. „Ich kann es kaum erwarten, die anderen Eiskunstläufer kennenzulernen, die ja schon jahrelang so erfolgreich sind. Und ich freue mich schon sehr auf den Moment, wenn ich das erste Mal die Eisshowbühne betrete.“ Mehr Infos im Internet unter der Adresse www.holidayonice.de.

(bpa)