Ausstellung in Düsseldorf : Elene Panknins Kunst der Glücksmomente

Düsseldorf Eigentlich sollten es nur 25 Werke werden, die Elene Panknin in der Deutschen Bank ausstellen wollte. Doch dann überkam die Künstlerin ein ungeahnter Tatendrang, der sie nächtelang weitermalen ließ. Für Panknin wahre Glücksmomente.

Die Künstlerin, Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie, ausgebildet zunächst in der Klasse Tal R, später Meisterschülerin von Siegfried Anzinger, hat sich längst über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus einen Namen gemacht. So gehen ihre Bilder zu internationalen Ausstellungen nach New York, Tokio, Paris oder Berlin. Und weil ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung sozialer Projekte für die leidenschaftliche Malerin eine große Rolle spielen, wurde ihr Kunstwerk „Blue Lady“ während der Vernissage von Joachim Llambi – der übrigens Düsseldorf als schönste Stadt Deutschlands neben Hamburg lobte – für einen guten Zweck versteigert. 5500 Euro wurden auf diese Weise erzielt. Den gesamten Betrag stellt die Künstlerin dem Verein Spendezeit zur Verfügung. Der gemeinnützige Verein möchte ehrenamtliches Engagement in Düsseldorf und der Region fördern und deshalb potenzielle Helfer mit Hilfesuchenden schnell und vor allem unbürokratisch zusammenbringen. „Wir freuen uns riesig über diese großzügige Spende und danken Elena Panknin von Herzen dafür“, so Anja Katharina Baudeck, Mitglied des Vorstands von Spendezeit und Moderatorin der Vernissage.