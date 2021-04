Neue Netflix-Serie : Sherlock Holmes und seine Jugendgang

„Die Bande aus der Baker Street“ erzählt eine neue Variante der Geschichte von Sherlock Homes. Die Netflix-Serie hat Potenzial, leidet aber unter einigen Mängeln.

Arthur Conan Doyles (1859-1930) Geschichten rund um Sherlock Holmes und dessen Adresse Baker Street 221b sind in Kino und TV ein Hit. Wobei die Qualität in den vergangenen Jahren exponentiell anstieg: Der drogensüchtige Holmes von Robert Downey Jr. mit den Steam Punk-Elementen im historischen London begeisterte 2009 und 2011 im Kino. Die 13 Folgen des BBC-„Sherlock“ mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle sind ein Höhepunkt der Serien-Kultur. Auch die US-Serie „Elementary“ mit Jonny Lee Miller und Lucy Liu verpflanzt die bekannten Krimi-Geschichten in die Gegenwart. Der US-Film „Enola Holmes“ machte aus der in „Sherlock“ genial wahnsinnig bösen Schwester auf Netflix eine Jugendgeschichte. Nun übernimmt gleich eine Jugend-Bande aus der Baker Street das Kommando, Holmes und Watson werden zu Nebenfiguren. Mit gemischten Resultaten.

Auch wenn das Übersinnliche in der „Baker Street“ nah an Fantasy-Geschichtchen angesiedelt ist – die Jugendbande ist nicht weit hergeholt: „Lumpengehilfen“ etwa gab es bereits in originalen Geschichten Doyles, in „A Study in Scarlet“ und „The Sign of the Four“. Der Verfall Sherlocks, diesmal ein Junkie mit tragischer Vergangenheit, führt zur Geschichte von Beas Mutter, die mit ihm schon gegen den „Riss“ zwischen den Welten kämpfte.