Treue Miezen : Catz-Café-Miezen lassen sich nicht in die Flucht schlagen

Catz-Café-Miezen lassen sich nicht in die Flucht schlagen

Neugierig sind sie, trotzdem zog es Lutz Spendigs Katzen aus dem Catz Café an der Münsterstraße nicht ins Freie, nachdem ihnen die Einbrecher eigentlich freie Bahn gemacht hatten. Foto: Lutz Spendig

Düsseldorf Die Treue seiner Miezen rührt den Catz-Café-Chef Lutz Spendig. Die Einbrecher kamen, die Katzen blieben – trotz riesigem Fensterspalt.

Einbrecher haben sich über den Hinterhof Zutritt verschafft ins beliebte Catz Café an der Münsterstraße. Ärgerlich für den Gastronomen Lutz Spendig: „Das entwendete Geld ist richtig Käse, aber mir ist einfach wichtig, dass den Katzen nichts passiert ist.“ Denn die Täter brachen das Fenster zu dem Zimmer auf, in dem die Katzen, die tagsüber im Restaurant herumlaufen und wohlig schnurren, in aller Ruhe übernachten.