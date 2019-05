Düsseldorfer Musikfestival : Internationales Aufgebot bei der Jazz Rally

Düsseldorf Wie in jedem Jahr treten bei der Jazz Rally viele internationale Künstler auf. Dabei stehen in diesem Jahr ein polnischer Künstler und eine Alphornbläserin im Vordergrund.

70 Konzerte auf 29 Bühnen – am Pfingstwochenende wird Düsseldorf mit der Jazz Rally wieder zum Treffpunkt für Jazz-Fans. Dabei werden wie jedes Jahr auch viele internationale Künstler vor Ort sein. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf Polen aufgrund der 30-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Warschau und Düsseldorf.

Zum ersten Mal ist in diesem Jahr auch Malta ein Partnerland der Jazz Rally. Vor Ort wird der Inselstaat mit einem Infostand vertreten sein, wo es für Musikenthusiasten eine Reise im Juli zum Malta Jazz Festival zu gewinnen gibt. Ein dortiger Dauergast, Dominic Galea, wird mit seinem Quartett dieses Jahr erstmalig auch in Düsseldorf auftreten. Er ist bei der Preview am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr im Plenarsaal des Rathauses zu sehen und am Tag darauf noch einmal um 20.45 Uhr im Forum der Stadtsparkasse. Galea studierte in London Jazzpiano, gewann zahlreiche internationale Preise und trat bereits bei den großen Festivals in Europa auf.