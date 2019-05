Germany’s next Topmodel in Düsseldorf : Heidi und ihre Models sorgen für Wirbel in der Stadt

Germany’s next Topmodel in Düsseldorf

Düsseldorf Großes Finale in Düsseldorf: Heidi Klum verrät ihren Stargast, die Fans stehen Schlange, und die Polizei sorgt sich um die Sicherheit an der Kö. Willkommen im Topmodel-Universum.

Am Donnerstagmittag lüftete Model-Mama Heidi Klum das Geheimnis um den Mega-Star-Gast in ihrer Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM): Taylor Swift trat beim Finale der 14. Staffel im ISS Dome auf. In den sozialen Medien verbreitete Klum die Nachricht und veröffentlichte ein Foto von sich, Swift und den drei Finalistinnen. Taylor Swift (29) gilt als aktuell erfolgreichste Musikerin der Welt. Allein auf der Fotoplattform Instagram folgen ihr 118 Millionen Menschen.

Swift war im Kö-Hotel Breidenbacher Hof eingecheckt – genauso wie die Band Jonas Brothers mit den drei Brüdern Kevin , Joe und Nick Jonas . Horden von Fans warteten geduldig, um ein Autogramm zu erhaschen. Simone , Cäcilia und Sayana kämpften am Abend um den Titel „Germany‘s Next Topmodel“. Das Spektakel ging live im ISS Dome vor 9000 Zuschauern über die Bühne.

Am Nachmittag gab es für Fans ohne Finaltickets bereits ein Warm-up im Areal Böhler. Auch dort ließen sich einige Promis blicken, um fleißig Autogramme zu geben und natürlich über die Show und das anstehende Finale zu philosophieren. Allen voran Toni Dreher-Adenuga, die die Show im Vorjahr gewann. „Der Titel ist das Coolste, was mir im Leben passiert ist“, schwärmte sie und hatte gleichzeitig auch noch einen Rat für die zukünftige Siegerin: „Sie sollte sich ihrer Verantwortung bewusst sein.“ Denn alles, was sie sage und tue, werde von nun an beobachtet. Ähnlich sah es auch die Düsseldorfer YouTuberin Dagi Bee. Insbesondere in den sozialen Netzwerken könnte es auch mal rauer zugeben. „Man darf sich nicht alles zu Herzen nehmen und sollte gleichzeitig auch nicht alles von sich preisgeben“, sagte sie. Als Fan der Show outete sich auch die TV-Moderatorin Aleksandra Bechtel. Das Geheimnis von Heidis Topmodels sei die ewige Jugend der Show. „Das hat auch viel mit großen Träumen zu tun“, sagte sie über die Faszination des Formats.