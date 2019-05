Tischtennis : Fünf Borussen starten bei den China Open

Timo Boll für Borussia Düsseldorf am Ball. Hier im Endspiel um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2018 gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Während sich vier Tischtennis-Asse aus Düsseldorf erst noch qualifizieren müssen, geht es für Spitzenspieler Timo Boll erst am Donnerstag los.

Mit 400.000 US-Dollar Preisgeld, davon 44.000 für den Sieger des Herreneinzels, sind die China Open im Tischtennis das „wertvollste“ Turnier im Jahreskalender der International Tabletennis Federation (ITTF). Kein Wunder also, dass alles was Rang, Namen und Spielstärke im Tischtennis hat, sich aktuell im „Reich der Mitte“ aufhält, denn ab heute werden die China Open 2019 in Shenzhen gespielt. Von den ersten 20 Athleten der Weltrangliste sind alle dabei, 45 sind es von den Top 50.