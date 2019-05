American Football : Panther verlieren auch das vierte Saisonspiel

Düsseldorf Auch das vierte Spiel geht in der German Football League verloren. Die Panther unterliegen bei den Kiel Baltic Hurricanes mit 17:37 (0:0/3:15/0:8/14:14).

Rund 1000 Kilometer legten die Footballer der Panther zum Auswärtsspiel bei den den Kiel Baltic Hurricanes zurück und standen am Ende weiter punktlos in der Tabelle der GFL da. Denn auch im vierten Spiel verlor der Aufsteiger aus Düsseldorf. Dieses Mal lautete das Ergebnis 17:37 (0:0/3:15/0:8/14:14) gegen den Meister von 2010 aus dem hohen Norden. Der hatte bis ins letzte Spielviertel eine 30:3-Führung vorgelegt, ehe die Panther noch mit 14 Punkten für eine Resultatsverbesserung sorgten.

Begonnen hatte die Partie an der Ostsee mit einem ausgeglichenen ersten Viertel, in dem die Verteidigungsreihen beider Teams dominierten und so Punkte ausblieben. Das änderte sich in Durchgang zwei, als Kiels Spielmacher Jack Purichia mit dem Ball die Endzone erreichen konnte. Das Abfangen eines Passes von Panther-Quarterback Christian Strong und ein kurz darauf folgender Ballverlust (Fumble) von Khris Francis leiteten den nächsten Touchdown der Gastgeber durch deren Runningback Julian Ampaw ein.