Bundesliga : Hubbelrather Golfer verpassen Siege

Düsseldorf Beide Mannschaften spielen bei ihren Auswärtspartien starke Runden. Am Ende reicht es aber nur zu dritten Plätzen.

Quasi im Gleichschritt absolvierten die Damen- und auch die Herrenmannschaft des GC Hubbelrath (GCH) den zweiten Spieltag der ersten Deutschen Golf Liga (DGL). Beide Hubbelrather Teams strichen vier Punkte für die Tabelle ein. Die Reaktionen waren aber sehr unterschiedlich. „Der zweite Platz fühlt sich gut an. Zwischendurch haben wir noch kurz überlegt, ob es der erste werden kann, denn wir waren bis auf zwei Schläge am Führenden dran. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem zweiten Platz“, resümierte GCH-Damentrainer Chris Webers.

In der DGL Gruppe Nord kommt es auf jeden einzelnen Schlag an, so eng liegt die Leistungsstärke der fünf Teams zusammen. Beim Spieltag beim Frankfurter GC benötigte der Gastgeber nach zehn gewerteten Runden 722 Schläge, Hubbelrath kam auf 723 Ballberührungen und der GC Hösel auf 725. „Das Frankfurt das Heimspiel gewinnt, ist nicht so überraschend. Aber sie waren auch nicht so überlegen, dass eine Auswärtssieg nicht möglich gewesen wäre“, meinte Becker. Besonders weil sich sein Team nach einem schlechten ersten Tag, den die Hubbelrather nach den sogenannten Vierern mit 220 Schlägen nur auf Rang vier abschlossen, im Zwischenklassement von Tag zwei bis an die Spitze gespielt hatten.